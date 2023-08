Wein-Kontrolle: Rebensaft aus Rheinland-Pfalz wird ganz genau überprüft

Während in Frankreich Wein im Wert von Millionen vernichtet wird, fallen die Winzer in Deutschland anderweitig auf. So kam es im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz zu 4100 Kontrollen in Weinbaubetrieben mit 3900 Proben durch das zuständige Landesuntersuchungsamt. Insgesamt wurden dabei 277 «Verstöße» aufgedeckt, was immerhin sieben Prozent aller Proben entspricht.