Luxemburg : Weinbauern suchen wieder helfende Hände für die Ernte

Nach mehreren sehr trockenen und sonnigen Monaten beginnt die Weinlese dieses Jahr wohl früher: Anfang und Mitte September sollen die Trauben gepflückt werden, Luxemburgs Weinbauern bereiten die Ernte bereits vor. Essenzieller Bestandteil sind viele helfende Hände, dafür arbeiten das Weinbauinstitut (IVV) und die Arbeitsagentur Adem in diesem Jahr wieder zusammen, wie die beiden Einrichtungen in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstage bekannt geben.