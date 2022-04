30 Prozent : Weingüter erwarten deutliche Kosten- und Preissteigerung

MAINZ – Der Verband der Prädikatsweingüter (VDP) setzt darauf, «dass die Konsumenten weniger Wein trinken, dafür aber besseren». Im Vergleich mit Frankreich seien deutsche Spitzenweine immer noch günstig, sagt VDP-Präsident Christmann.

Die Spitzenweingüter in Deutschland erwarten Kostensteigerungen um 30 Prozent und entsprechende Preiserhöhungen. Als Gründe nannte der Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), Steffen Christmann, am Sonntag unter anderem höhere Preise bei Kartonagen und «die drastische Erhöhung der Löhne». Diese seien zwar im Sinne der Beschäftigten zu begrüßen, «aber irgendjemand muss es bezahlen und am Ende sind es die Verbraucher.»