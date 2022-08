Kontroverser Trendwechsel: Weiße Socken sind jetzt doch modisch

Begeht Social-Media-Star Emma Chamberlain mit ihren weißen Socken den ultimativen modischen Fehltritt? Instagram/emmachamberlain

Es gibt einige Dinge, über die in der breiten Bevölkerung die Nase gerümpft wird. So scheiden sich bei Stücken wie Ugg-Boots und Crocs die Geister. Genau so verhält es sich auch bei weißen Socken.

Wer weiße Socken trägt, outet sich als Provinzler und begeht den absoluten Modefehltritt, so die vorherrschende Meinung in vielen Köpfen. Doch wie mit Ugg-Boots und Crocs findet auch bei weißen Socken in der Mode ein Umdenken statt.

Diese Stars setzen auf weiße Socken

Eine, die bei vielen Modetrends immer ganz vorne mit dabei ist, ist Model Bella Hadid. Die 25-Jährige zeigt ihre weißen Socken gerne prominent im Outfit und gerne ganz weit hochgezogen.

Gigi Hadid tut es ihrer Schwester gleich und trägt sogar in einer Bademode-Kampagne untenrum weiße Baumwollsocken.

Kylie Jenner sieht man zwar meist in High Heels, doch für das bequeme Outfit im Privatjet greift sie nebst Jogginghose zu… Genau! Weißen Socken!

Kylie setzt zum grauen Tracksuit auf weiße Socken.

Weiße Socken sind auch in den Looks von Social-Media-Star Emma Chamberlain gerne ein zentraler Bestandteil. Für die Ferien in Italien kombiniert sie dazu einen grünen Seidenjupes unter dem sichtbar die Unterhose hervorblitzt und wählt ein weißes Tanktop passend zu den Socken.

Weißer Stoff bei Frauen und Männern

Dabei ist es keineswegs nur der weibliche Teil der Weltbevölkerung, der weiße Socken salonfähig macht. Der kanadische Rapper Drake (der mit den gelben Schaumstoff-Schuhen) trägt zu seinem lockeren Sport-Look weiße Socken in den Turnschuhen und ist dabei nicht der einzige der Gruppe, der für die Füße auf Weiß setzt.

Harry Styles ist zwar für extravagante Looks bekannt, doch der Sänger ist für den Bühnenauftritt auch einem lockeren Outfit – und weißen Socken – nicht abgeneigt.

Ganz prominent outet sich auch Timothy Chalamet als Fan von weißen Socken, die er sogleich neben ein paar Instant-Nudeln in die Kamera hält.

Einen Look, an dem sich die Geister scheiden, präsentiert Skandi-Girl Emili Sindlev. Zu ihren offenen High Heels kombiniert die Influencerin…weiße Socken!