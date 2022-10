Luxemburg : Weißer Kombi fährt Fahrradfahrerin an und flüchtet

Am Montagmorgen hat ein Autofahrerin in der Hauptstadt eine Fahrradfahrerin angefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, habe der Wagen gegen 6.50 Uhr die Frau auf der Place Wallis, Höhe der Kreuzung Rue Bender mit der Rue de Bonnevoie erfasst. «Durch den Aufprall wurde die Fahrradfahrerin einige Meter durch die Luft geschleudert», so die Police Grand-Ducale. Der Fahrer sei daraufhin in Richtung Rue du Laboratoire geflüchtet.