Zeugen gesucht : Transporter-Fahrer verletzt Fußgänger in Luxemburg-Stadt und flüchtet

LUXEMBURG – Am Mittwochmorgen kam es in der Avenue Charles-de-Gaulle zu einem Verkehrsunfall. Wegen Fahrerflucht eines Unfallbeteiligten bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 6.45 Uhr am Mittwochmorgen kam es in der Avenue Charles-de-Gaulle in Luxemburg-Stadt zu einem Verkehrsunfall, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt. Nachdem der Fahrer eines weißen VW-Transporters einen Fußgänger auf Höhe des Fußgängerüberwegs zwischen dem Boulevard d'Avranches und der Rue du Laboratoire erfasste, fuhr er in bislang unbekannte Richtung davon. Der Fußgänger erlitt mehrere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.