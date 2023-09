Weißes Haus: Die First Lady hat Corona

Der Test von US-Präsident Joe Biden fiel indessen negativ aus. Dieser plant in dieser Woche eine Reise zum G20-Gipfel nach Indien.

Die First Lady der USA, Jill Biden, wurde positiv auf Corona getestet.

Die First Lady der USA, Jill Biden, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies habe ein Test ergeben, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Ein Coronatest bei US-Präsident Joe Biden am Montagabend sei negativ ausgefallen.