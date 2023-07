Luxemburg: Weißes Pulver an Schule ruft Polizei auf Plan

Eine unbekannte weiße Substanz hat am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr einen Polizei- und CGDIS-Einsatz im Lycée Michel Rodange in Luxemburg-Stadt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde in den Herrentoiletten eine verdächtige weiße Substanz aufgefunden. Es seien keine Schüler vor Ort gewesen, doch die vier Erwachsenen seien vorsichtshalber isoliert und das Gebäude abgesperrt worden.