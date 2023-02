Laut Wissenschaft: Weißt du, was Schokolade und Muttermilch gemeinsam haben?

Ähnlichkeit zu Muttermilch, Schmelzfaktor und Form: Deshalb ist Schokolade so beliebt.

Von allen Süssigkeiten gehört Schokolade zur beliebtesten. Sie hat einen enormen Nostalgie-Faktor, wenns um den Schokoriegel aus Kindertagen geht, und ist eine bewährte Medizin bei Liebes- oder anderem Kummer. Klar – sie schmeckt auch einfach gut. Laut einer neuen Studie gibt es aber noch ganz andere Gründe, weshalb wir Schokolade so abfeiern.

Studie mit 3D-Zunge

Ein Forschungsteam der Universität Leeds sieht eine Ursache für unsere Liebe zu Schokolade vor allem in ihrer Textur. In der im Januar 2023 publizierten Schokoladen-Studie fand das Team heraus, dass es besonders der Texturwechsel von fest zu cremig ist, den wir Menschen als so angenehm empfinden.