10 Katzen-Fakten: Weißt du, wie viele Zehen deine Katzen hat?

Warum legen sich Katzen eigentlich so gerne in Kartons und warum landen sie (fast) immer auf den Beinen? Wir sagen es dir!

Warum nagen Katzen an Karton?

Katzen nagen aus verschiedenen Gründen an Karton, unter anderem zum Stressabbau.

Das kommt besonders bei Babykatzen oft vor und hat einen ähnlichen Grund, wie bei menschlichen Babys: Sie zahnen. Das Nagen an vergleichsweise weichem Material wie Karton lindert den Schmerz. Bei erwachsenen Katzen könnte es sein, dass sie hungrig oder durstig sind. Durch das Nagen wird die Speichelproduktion angekurbelt. Es könnte aber auch einen viel banaleren Grund geben: Langeweile.

Warum können sich Katzen durch winzige Öffnungen quetschen?

Egal ob Türrahmen oder enge Öffnungen in Zäunen: Katzen können sich beinahe überall hindurchquetschen.

Katzen haben, im Gegensatz zu vielen anderen Säugetieren, keine Schlüsselbeine. Das sorgt dafür, dass ihr Oberkörper extrem flexibel ist und sie sich so unter Türspalten durchzwängen können, oder durch Öffnungen in Zäunen, die nur halb so groß sind, wie die Katze selbst.