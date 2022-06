Ferrero : Weitere Durchsuchungen bei Ferrero wegen Salmonellen-Ausbruch – Razzia in Luxemburg

LUXEMBURG – In Zusammenhang mit einem europaweiten Salmonellen-Ausbruch haben Ermittler weitere Durchsuchungen beim Süßwarenhersteller Ferrero durchgeführt – auch im Großherzogtum.

In Zusammenhang mit einem europaweiten Salmonellen-Ausbruch haben Ermittler weitere Durchsuchungen beim Süßwarenhersteller Ferrero durchgeführt. Bei Razzien in Belgien und Luxemburg seien Dokumente und Computer-Hardware beschlagnahmt worden, schrieb die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung der Staatsanwaltschaft der belgischen Provinz Luxemburg. Demnach wurde unter anderem die Ferrero-Fabrik in Arlon erneut durchsucht, in der die Salmonellen nachgewiesen worden waren, sowie Räumlichkeiten in Brüssel und der Ferrero-Hauptsitz in Luxemburg.