Norwegen : Weitere Lawine in Norwegen – drei Menschen umgekommen

Drei Menschen sind bei einer erneuten Lawine im Norden Norwegens ums Leben gekommen. Sie wurden am Donnerstag vor Ort für tot erklärt, nachdem sie in der Gemeinde Lyngen am Nachmittag von einer Schneelawine erfasst worden waren, wie der Polizeibezirk Troms auf Twitter mitteilte. Sie hatten sich demnach gemeinsam mit sechs anderen Menschen auf einer Tour befunden. Wie der öffentliche Rundfunksender NRK berichtete, handelte es sich bei der Gruppe um Skifahrer aus dem Ausland – die meisten davon aus Frankreich.