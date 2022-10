Personaloffensive: Weitere Rekrutierungsphasen bei der Luxemburger Polizei geplant

Die dritte Phase startet am 24. Oktober, die vierte ist bereits geplant und eine fünfte ist nicht ausgeschlossen. «Die 2020 begonnene Rekrutierung hat dazu geführt, dass die Zahl der Polizeibeamten von fast 2400 im Jahr 2018 auf heute über 3000 Polizisten und zivile Mitarbeiter gestiegen ist, was einem Anstieg von 30 Prozent entspricht», freut sich Henri Kox, Minister für innere Sicherheit (Déi Gréng), der am Dienstag die dritte Rekrutierungswelle (2022/2023) über 200 Polizeianwärtern eingeleitet hat.