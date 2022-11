Rheinland-Pfalz : Weiteres Disziplinarverfahren gegen Polizisten wegen fremdenfeindlicher Nachrichten in Chats

MAINZ – Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen rassistischer, antisemitischer und behindertenfeindlicher Posts in Chatgruppen wird inzwischen auch gegen einen fünften Polizeibeamten ein Disziplinarverfahren geführt

In den Chats sollen Hakenkreuz-Symbole, antisemitische, rassistische und behindertenfeindliche Nachrichten verschickt worden sein. imago/CHROMORANGE

Im Zuge der Ermittlungen im Fall der fremdenfeindlichen Inhalte in Chats der rheinland-pfälzischen Polizei wurde nun gegen einen weiteren Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts möglicherweise strafbarer Posts in Chatgruppen richteten sich außerdem gegen vier Beamte der Polizei sowie gegen einen ehemaligen Studenten der Hochschule der Polizei sowie gegen zwei Bundespolizisten. Das teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag im Innenausschuss des Landtags mit.

In den Chats waren nach derzeitiger Erkenntnis Bilder mit Hakenkreuz-Symbolen, antisemitischen, rassistischen und behindertenfeindlichen Mitteilungen verschickt worden. Ein solches Verhalten sei abstoßend, inakzeptabel und schädige das Ansehen der Polizei, sagte Ebling: «Für derartiges Gedankengut ist in der rheinland-pfälzischen Polizei kein Platz». Anhaltspunkte für einen strukturellen Extremismus in der Polizei sehe er aber nicht.

Ein Beamter soll bereits suspendiert sein

In einem Disziplinarverfahren wurde nach seinen Angaben bereits eine Suspendierung ausgesprochen, die mit einer Kürzung der Dienstbezüge um 50 Prozent einhergeht. In diesem Fall sei bereits ein Entlassungsverfahren eingeleitet worden. Zudem verrichteten aktuell zwei weitere Beamte keinen Dienst, nachdem ihnen gegenüber ein sogenanntes Verbot zur «Führung der Dienstgeschäfte» ausgesprochen wurde. Bei einem dieser Beamten soll in Kürze die Suspendierung ausgesprochen werden. Dazu werde er derzeit angehört.

Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen mehr als 50 Beschuldigte im Alter zwischen 19 und 34 Jahren, wie Elisabeth Volk, Leiterin der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, im Innenausschuss berichtete. Sie sprach von umfangreichen Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Koblenz, die voraussichtlich noch eine Weile andauern würden.