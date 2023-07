Kalabrische Mafia: Weiteres 'Ndrangheta-Mitglied in Luxemburg gefasst

Wieder ist den Behörden ein Coup gegen die berühmt-berüchtigt kalabrische Mafia-Organisation 'Ndrangheta gelungen – wenn auch nicht aktiv. Wie die Luxembourg Times berichtet, hat sich am Donnerstag ein drittes Bandenmitglied der Polizei gestellt. Am vergangenen Dienstag wurde bekannt, dass zwei Mafioso bereits von der Spezialeinheit der Police Grand-Ducale in Gewahrsam genommen werden konnten. Dabei sei dem nun Festgenommenen offenbar die Flucht gelungen, die er am heutigen Donnerstagmorgen selbst beendet habe, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Luxembourg Times bestätigt hat.