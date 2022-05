Hungersnot : Weizenimporteur warnt vor «katastrophaler Hungersnot» im Jemen

Der größte Weizenimporteur im Jemen hat angesichts explodierender Preise vor einer «katastrophalen Hungersnot» in dem Bürgerkriegsland gewarnt. Ohne rasches Handeln würden Hunderttausende Menschen innerhalb weniger Monate extremen Hunger leiden, teilte der jemenitische Konzern HSA Group am Montag mit. «Wenn wir allein arbeiten, können wir nicht versprechen, dass sich eine Katastrophe in den kommenden Monaten abwenden lässt», sagte HSA-Geschäftsführer Nabil Hajil Sajid Anam.