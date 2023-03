In wenigen Wochen wird König Charles III. gekrönt. Nun steht fest, welche Rollen die royalen Familienmitglieder am Fest einnehmen werden.

Krönung von Charles III. : Welche Aufgaben haben William, Harry und Co. an der Zeremonie?

1 / 6 Am 6. Mai werden König Charles III. und seine Königsgemahlin Camilla (75) in London feierlich gekrönt. Chris Jackson/Getty Images Der 74-Jährige steht zwar im Mittelpunkt der Krönung, jedoch nehmen auch andere Royals an der Zeremonie eine prominente Rolle ein. Samir Hussein/WireImage Königin Camilla wird dieselben Rituale wie ihr Ehemann durchmachen und zuletzt die Krone von Königin Mary aufgesetzt bekommen. Samir Hussein/WireImage

Nur noch wenige Wochen bis zur großen Krönung von Charles III. (74) in der Westminster Abbey. Der genaue Ablauf der Feier wird immer konkreter, genauso wie die Gästeliste. Obwohl am 6. Mai der Monarch im Fokus stehen wird, haben auch die restlichen Mitglieder der royalen Familie an der Zeremonie diverse Aufgaben zu erledigen.

Königin Camilla

In der Westminster Abbey wird auch die Gattin von Charles offiziell zur Königin ernannt. Die beiden werden Seite an Seite dieselben Rituale durchmachen. Die 75-Jährige bekommt zum Ende die Krone der Königin Mary aufgesetzt. Es ist das erste Mal seit langem, dass eine historische Krone genutzt wird, anstatt eine neue zu erstellen. Der Grund dafür sei laut dem Buckingham-Palast «Nachhaltigkeit und Effizienz».

Prinz William

Mit der Krönung von Charles wird William (40) zum direkten Thronfolger. Daher nimmt er in den Feierlichkeiten eine prominente Rolle ein. Laut der «Sunday Times» wird er während der Zeremonie vor seinem Vater auf die Knie gehen, ihm seine Treue schwören, die Krone berühren und Charles’ Wange küssen. Eine Aufgabe, die normalerweise von den royalen Herzogen eingenommen wird. Zudem wird er im Umzug zurück in den Palast dabei sein und mit seinem Vater auf den Balkon treten. Dort wird er von seiner Gemahlin Kate Middleton (41) begleitet.

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) sollen den König und seine Frau begleiten, wenn sie die Abtei nach dem Gottesdienst verlassen, heißt es. Anschließend werden sie zusammen mit ihren Eltern in der Kutsche hinter der Golden State Coach des Monarchenpaares zum Buckingham-Palast zurückfahren. Mit der Einbindung des Thronfolgerpaares und deren Kinder bei der Krönung brechen Charles und Camilla eine royale Tradition. In der Vergangenheit nahmen die Nachfolgerinnen und Nachfolger nämlich nicht aktiv an der Zeremonie teil, sondern sahen nur zu.

Prinz Harry und Meghan Markle

Nach wie vor ist unklar, ob die beiden für die Krönung nach London reisen werden. Falls sie erscheinen, werden sie als sogenannte «arbeitende Royals» keine offizielle Rolle am Event einnehmen. Die Kinder von Harry (38) und Meghan (41) haben nach wie vor keine Einladung erhalten. Laut der Royal-Historikerin Dr. Tessa Dunlop sollte der König Archie (3) einladen. «Er feiert an der Krönung seinen vierten Geburtstag. An der Krönung im Jahr 1953 war Charles sehr präsent und da war er auch vier Jahre alt», meint sie gegenüber True Royalty TV.

Prinz Andrew

Es ist noch nicht klar, ob der in Ungnade gefallene 63-Jährige an der Krönung dabei sein wird. Falls er unter den Gästen ist, wird er keine Rolle an der Zeremonie spielen. Zudem darf er keine der offiziellen, royalen Roben tragen.

Camillas Enkel