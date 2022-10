Beschäftigungszahlen : Welche Branchen in Luxemburg wachsen am stärksten?

Von April bis Ende Juni ist die die Zahl der Beschäftigten in Luxemburg um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, wie aus den am Mittwochmorgen veröffentlichten Zahlen des Statistikinstituts Statec hervorgeht. Im Jahresvergleich waren es sogar 3,6 Prozent mehr. Während dieser Wert seit drei Quartalen relativ stabil ist, zeigen sich Unterschiede in der Dynamik, wenn man die verschiedenen Branchen betrachtet.

Mehr Zuwachs bei Grenzpendlern

Unterschiede zeigen sich auch bei der Herkunft der neuen Arbeitnehmer: Die Zuwächse bei den Grenzpendlern fallen deutlicher aus als bei den in Luxemburg Ansässigen. Insgesamt stieg die Zahl der Grenzgänger im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent – wobei der Anstieg in Frankreich mit einem Plus von 6,4 Prozent stärker ausfiel als in Belgien (+3,2 Prozent) und Deutschland (+2,9 Prozent). Die Zahl der gebietsansässigen Arbeitnehmer stieg um 2,5 Prozent.