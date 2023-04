Luxemburg: Welche Gemeinden nehmen die meisten Geflüchteten auf?

Kriege und andere humanitäre Katastrophen zwingen immer mehr Menschen dazu, ihr Heimatland zu verlassen und Asyl in anderen Ländern zu suchen. Der seit mehr als einem Jahr andauernde Ukraine-Krieg ist nur eines von vielen Beispielen und hat den Zuwanderungsstrom in die EU nochmal deutlich erhöht. In Luxemburg lebten Ende März 6047 registrierte Geflüchtete, darunter 1268 Personen mit vorübergehendem Schutz (BPT) – also aus der Ukraine Geflüchtete. Die im Zuge der russischen Invasion geflohenen Ukrainer machen rund 21 Prozent der Gesamtzahl der Asylsuchenden im Land aus. 2123 Personen beantragten internationalen Schutz (DPI) und 2033 Menschen wurde internationalen Schutzstatus (BPI) gewährt. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Claude Wiseler, Marc Spautz und Paul Galles hat Einwanderungsminister Jean Asselborn eine Tabelle veröffentlicht, die Auskunft darüber gibt, wie viele Flüchtlinge die einzelnen Gemeinden des Landes bislang aufgenommen haben.