Energiewirtschaft: Welche Geräte sollten besser nicht an einer Mehrfachsteckdose angebracht werden?

Die Mehrfachsteckdose ist ein praktischer Alltagsgegenstand, der dabei hilft, mehrere Gegenstände an nur eine Steckdose zu schließen. Bei der Verwendung sollten jedoch ein paar Dinge beachtet werden. Getty Images

Einige Elektrogeräte verbrauchen verhältnismäßig viel Energie und sollten deshalb nicht mit anderen Geräten an der selben Steckdosen angeschlossen werden. Bei richtiger Anwendung kann ein Haushalt mit Mehrfachsteckdosen zwar einiges an Energie sparen, vor allem, weil das Ausschalten des Geräts einen Energieverlust verhindert, die folgenden Geräte sollten jedoch nicht an derselben Mehrfachsteckdose angeschlossen werden.

Große Haushaltsgeräte

Große Haushaltsgeräte, wie Kühlschränke, Herdplatten, Wasch- und Spülmaschinen verbrauchen sehr viel Energie und werden in der Regel nicht ständig vom Stromnetz genommen. Diese Geräte zusammen an eine Mehrfachsteckdose zu schalten kann demnach zu einem erhöhten Energieverlust oder sogar zum Überhitzen des Geräts führen. Im schlimmsten Fall, kann dadurch ein Brand entstehen. Große Haushaltsgeräte sollten daher immer alleine an einer Steckdose angebracht werden.

Toaster und Mikrowelle

Viele kleine Küchengeräte haben ihren festen Platz in der Küche. Kaffeemaschine und Wasserkocher etwa stehen meist nebeneinander und teilen sich gerne eine Mehrfachsteckdose, was in den seltensten Fällen zu Problemen führt. Auch Toaster und Mikrowellenherde werden häufig zusammen angeschlossen. Hierbei handelt es sich jedoch auch um Geräte, welche recht viel Energie verbrauchen. Die sollten besser getrennt voneinander ans Stromnetz angebracht werden. Abgesehen von der Gefahr der Überhitzung könnten sie auch die Sicherungen durchbrennen lassen. Der Trick, um ihren Verbrauch zu senken, besteht darin, sie nur dann an die Steckdose anzuschließen, wenn sie benutzt werden.

Mehrfachsteckdosen in Reihe schließen

So praktisch es auch klingen mag, das Verlängern einer Mehrfachsteckdose um eine weitere kann böse enden. Entgegen der Annahme, die Energieleistung würde sich gleichmäßig auf die jeweilen Steckdosen verteilen, konzentriert sich diese vorrangig auf eine. Es kann zur Überhitzung oder zu Stromschlägen beim Einstecken kommen.

Weitere Hinweise