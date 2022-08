Luxemburg: Welche Kleidung schützt uns am besten vor Hitze?

Das Tragen von roter Kleidung führt zu erhöhtem Hitzeempfinden

Helle Farben hingegen, wie beispielsweise Puderrosa, Himmelblau und Mintgrün sind der beste Wegbegleiter an heißen Sommertagen. Bewohner von Ländern in denen Temperaturen von bis zu 40 Grad Celcius als normal gelten, bedienen sich unlängst an den hellen Farben, um die heißen Temperaturen zu ertragen.

Und wie sieht das ideale Bürooutfit bei kuschligen 35 Grad Celsius aus? Laut Adélaïde Dubucq eignet sich für Frauen beispielsweise ein «kurzes, ärmelloses Kleid aus Viskose». Außerdem bieten die extrem heißen Temperaturen den perfekten Anlass etwas neues auszuprobieren: «Ein kurzer Anzug mit einem dünnen Top könnte eine gute Alternative sein,» so die Stylistin. Bei den Männern kommt der Leinenanzug wieder in Mode. «Er wird viel in Italien getragen und man kann ihn sich auch in den bunten Straßen von Kuba vorstellen», lautet der Styling-Tipp von Adélaïde Dubucq.