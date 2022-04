Luxemburg: 179 Nationalitäten leben im Großherzogtum

LuxemburgerIn oder nicht: Die Einwohner treffen sich und feiern für gewöhnlich am Nationalfeiertag.

Das Großherzogtum verfügt nach wie vor über eine beeindruckende kulturelle Vielfalt: Am 1. Januar 2022 zählte Luxemburg 645.397 Einwohner, wie das nationale Statistikinstitut Statec am Montag berichtete. Davon sind etwas mehr als die Hälfte (52,9 Prozent) luxemburgische Staatsbürger. Die verbleibenden 47,1 Prozent der Einwohner (in Zahlen: 304.167 Personen) verteilen sich auf nicht weniger als 179 Nationalitäten aus der ganzen Welt.