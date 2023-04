Sarah Bils: Welche Rolle spielte «das Mädchen vom Donbass» bei den Pentagon-Leaks?

Jack Teixeira ist 21 Jahre alt und dient in der US-amerikanischen Nationalgarde. Er ist mutmaßlich für die Veröffentlichung von mehr als 500 empfindlichen Dokumenten der US-Geheimdienste verantwortlich.

Die sogenannten «Pentagon-Leaks» flogen auf, als sie am 5. April 2023 auf ihrem Telegram-Kanal weiterverbreitet wurden.

Eine angeblich russische Bloggerin mit dem Namen Donbass Devushka, was übersetzt «das Mädchen vom Donbass» bedeutet, soll die Dateien gepostet haben, berichte das «Wall Street Journal». Den Blog findet man seit mehreren Jahren in diversen Social-Media-Netzwerken, darunter Telegram. Sie gehören zu den meistbesuchten englischsprachigen Social-Media-Kanälen, die die Ansichten Russlands vertreten. Doch die Person, die unter dem Namen Donbass Devushka die Konten betreibt, ist in Wirklichkeit eine ehemalige Luftelektronikerin aus dem Bundesstaat Washington, die mit richtigem Namen Sarah Bils heißt.