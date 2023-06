Luxemburg: Welche Sektoren ziehen die meisten ausländischen Investitionen an?

Auf den Finanzsektor entfallen 27 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in Luxemburg.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft EY hat in der zweiten Ausgabe seiner Umfrage «Luxembourg Attractiveness Survey» die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Großherzogtums bewertet. «Eine der wichtigsten Triebfedern für das Wachstum eines Landes ist seine Fähigkeit, Investitionen anzuziehen», betont EY.

«Mit 37 geplanten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) im Jahr 2022, gegenüber 25 im Jahr 2021, verzeichnet Luxemburg einen starken Anstieg von +48 Prozent», so das Unternehmen weiter.

Das zweite Jahr in Folge steht das Land bei der Anzahl der Investitionsprojekte pro Einwohner mit 5,83 Projekten pro 100.000 Einwohner gegenüber 3,94 im Jahr 2021 an erster Stelle. 54 Prozent aller FDI-Projekte entfielen auf unterstützende Tätigkeiten, wie IT, HR, Marketing oder Buchhaltung.