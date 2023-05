Luxemburg: Neue Mobbing-Hotline soll betroffenen Arbeitnehmern helfen

Die ITM kündigte am Dienstag die Einrichtung einer Telefon-Hotline und einer E-Mail-Adresse für Opfer oder Zeugen von Mobbing an.

«Ab sofort ist Mobbing am Arbeitsplatz strafbar», verkündet Marco Boly. Der Direktor der Gewerbeinspektion (ITM) hat zusammen mit Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) am Dienstag eine Informationskampagne über die Bekämpfung von Belästigung am Arbeitsplatz vorgestellt. Dazu wurde eine Telefon-Hotline (00352-247-76103) und eine E-Mail-Adresse (harcèlement@itm.erat.lu) eingerichtet, über die Opfer und Zeugen Fälle von Mobbing am Arbeitsplatz melden könnten.