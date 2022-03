Premier-League-Star : Welcher Insel-Kicker hat im Lotto gewonnen?

England ist in Aufruhr: Ein Topfußballer aus der Premier League hat offenbar 125'000 Pfund in der Lotterie gewonnen. Seine Identität wird allerdings geheim gehalten.

Ganz England will wissen, welcher Fußball-Profi im Lotto abgesahnt hat. (Bild: 20 Minuten Online)

Fünf Richtige plus Bonusball: Kurz vor Weihnachten hat ein Fußballer aus der englischen Premier League in der nationalen Lotterie 125'000 Pfund (150'000 Euro) gewonnen. Wer so gut getippt hat, darüber rätselt im Moment ganz England. Laut goal.com soll es sich aber um einen absoluten Topstar handeln, der auch bei einem Spitzenklub engagiert ist.

Der glückliche Gewinner hat seinen Check in der letzten Woche abgeholt, sein Name bleibt allerdings ein Geheimnis. Der Spieler hat von der Nicht-Öffentlichkeits-Klausel Gebrauch gemacht, welche jedem Gewinner angeboten wird. «Nur wenn ein Gewinner entscheidet, dass er an die Öffentlichkeit möchte, wird sein Name publiziert. Wir werden deshalb keine Gerüchte bestätigen oder dementieren», sagte ein Sprecher der nationalen Lotterie.

Wochenlohn als Gewinn?

Die Spekulationen um die Identität des Fußballers sind aber in vollem Gang. Die «Daily Mail» berichtet, dass in den Umkleidekabinen eifrig nach dem Gewinner gefahndet wird. Bisher noch ohne Erfolg. Dass der Topstar anonym bleiben will, ist verständlich. Wenn ausgerechnet ein Topfußballer, der um die 125'000 Pfund in der Woche verdienen könnte, die gleiche Summe in der Lotterie gewinnt, wird das vor allem von den gegnerischen Fans wohl nicht gut aufgenommen.