Verband greift durch - Welt-Verband IIHF schließt Russland von der Eishockey-WM aus

Nach der Fifa und der Uefa zieht auch der internationale Eishockey-Verband nach. An einer außerordentlichen Sitzung am Montag entschied die IIHF, sämtliche russischen und belarussischen Nationalmannschaften und Vereine von der Teilnahme in allen Alterskategorien und an allen IIHF-Wettbewerben auszuschließen.