Um 1,3 Prozent : Weltbank senkt Prognose und warnt vor Risiko globaler Rezession

Die Weltbank senkte am heutigen Dienstag ihre globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr auf nunmehr 1,7 Prozent und warnte vor einer möglichen Rezession. «Ich bin zutiefst besorgt, dass die Verlangsamung andauern könnte», sagte Weltbank-Chef David Malpass am Dienstag. In praktisch allen Regionen der Welt werde das Pro-Kopf-Einkommen langsamer wachsen als in den der Zeit vor der Corona-Pandemie, heißt es in dem Bericht «Global Economic Prospects».