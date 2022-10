Wegen Venus-Shirt: Weltbekanntes Kunstmuseum verklagt Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier stand dieses Jahr bereits wegen eines Nacktkleids in den Schlagzeilen . Jetzt wird dem Modehaus eine Kollektion mit weltberühmten Gemälden zum Verhängnis.

Gaultier soll italienisches Recht verletzt haben

In Italien gibt es den Kodex des kulturellen Erbes. Dieser besagt, dass diejenigen, die Bilder verwenden möchten, die dem öffentlichen Eigentum unterliegen, eine Genehmigung benötigen und eine Gebühr bezahlen müssen. Das betrifft auch das berühmte Renaissance-Gemälde von Botticelli. Laut den Uffizien hat Gaultier aber weder die Genehmigung verlangt noch die Gebühr bezahlt.

Wie das Museum in einer Medienmitteilung schreibt, habe man den Designer bereits im April darum gebeten, die Kollektion nicht weiter zu verkaufen und die Bilder zur Kollektion offline zu nehmen oder die Genehmigung zu beantragen und die Gebühr zu entrichten. Gaultier soll diesen Brief aber ignoriert haben.

Nun kommt Gaultier vielleicht doch nicht darum herum, in die Tasche zu greifen: Die Uffizien verlangen vom Modeschaffenden eine Entschädigung. Da Gaultier das ikonische Motiv für eine ganze Kollektion verwendet hat, könnte die Entschädigung über 100.000 Euro hinausgehen. «Was hier ungewöhnlich ist, ist, dass sie [auf den Brief] überhaupt nicht geantwortet haben», so Schmidt.