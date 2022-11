COP27: Weltklimagipfel hat begonnen – Xavier Bettel bei weltweit größter Klimaschutz-Konferenz

Premierminister Xavier Bettel ist am gestrigen Sonntagabend in Sharm el-Sheikh eingetroffen, um an der «größten jährlichen Zusammenkunft zu Klimaschutzmaßnahmen» teilnehmen, wie die Regierung vergangenen Freitag bekannt gegeben hat. Heute beginnen die Debatten im Rahmen der Weltklimakonferenz im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Bis Dienstag wird der DP-Politiker in Ägypten bleiben und sich mit hochrangigen Vertretern der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen austauschen. Auch dem High-Level-Segment wird Luxemburgs Premier bewohnen, wenn alle teilnehmenden Staats- und Regierungschefs abseits der Konferenz zusammenkommen.