Baustellenfund : Weltkriegsbombe in Contwig wurde gesprengt

CONTWIG – Eine bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe konnte am Donnerstagmittag kontrolliert gesprengt werden.

Eine in Contwig (Kreis Südwestpfalz) gefundene Weltkriegsbombe ist am Donnerstag wie geplant kontrolliert gesprengt worden. «Es gab keine Probleme», sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten an einer Straße gefunden worden.