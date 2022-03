Luxemburg : Weltkriegsbombe in Düdelingen gesprengt

DÜDELINGEN – Auf einer Baustelle ist am Dienstag ein Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs aufgetaucht. Der Minenräumdienst hat sich um die Sprengung gekümmert.

Am Dienstagmittag ist in Düdelingen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, teilt die Polizei am Abend mit. Gegen 14 Uhr habe man den Sprengkörper auf einer Baustelle gefunden. «Es bestand keine direkte Gefahr für die umliegenden Häuser», so die Polizei. Die Bewohner sollten jedoch aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen während des Einsatzes nicht verlassen.