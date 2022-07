400 Menschen werden evakuiert : Weltkriegsbombe in Mainz gefunden

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe müssen sich die Bewohner des Mainzer Stadtteils Gonsenheim auf Einschränkungen am Mittwoch einstellen. Der Blindgänger soll am Mittwochmittag entschärft werden, wie die Stadt Mainz am Montagabend mitteilte.