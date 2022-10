GP Mexiko : Weltmeister Verstappen ist auf seiner Rekordfahrt unaufhaltbar

Titel bereits vergeben

Der Rekordweltmeister lag nun hinter Verstappen. Das Ziel: der erste Sieg in diesem Jahr. Ohne Erfolg beendete der mittlerweile 37-Jährige, der bei Mercedes einen neuen mehrjährigen Vertrag anstrebt, noch nie eine Saison seit seinem Einstieg 2007. Russell musste aber auch noch Perez an sich vorbeiziehen lassen und genau das war der Moment, in dem es gleich in der ersten Runde richtig laut wurde. Schon an den Tagen vorher, ob an der Strecke oder auf dem Weg dahin in der völlig überfüllten Metro riefen die leidenschaftlichen mexikanischen Fans immer wieder: «Cheeeeco, Cheeeeco». Einen Heimsieg eines Mexikaners hatte es bisher noch nicht gegeben.