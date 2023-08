Taifun im Anmarsch: Weltpfadfindertreffen wird abgebrochen – 255 Luxemburger werden umgesiedelt

1 / 10 Die etwa 43.000 Personen, die derzeit am Pfadfinder-Großlager «World Scout Jamboree» in Südkorea teilnehmen, müssen wegen eines Taifuns evakuiert werden. REUTERS 255 der 43.000 Pfadfinder kommen aus Luxemburg. Scouting in Luxembourg Der Weltverband hatte bereits zuvor eine Beendigung des Treffens gefordert, die meisten Landesverbände sprachen sich aber dagegen aus. AFP

Südkorea bereitet sich wegen eines herannahenden Tropensturms auf eine Räumung des weltgrößten Pfadfindercamps mit Zehntausenden von jugendlichen Teilnehmern vor. Sie sei von der Regierung darüber informiert worden, dass eine frühzeitige Abreise aller Teilnehmenden wegen der befürchteten Auswirkungen des Taifuns «Khanun» geplant sei, erklärte die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung am Montag. Das World Scout Jamboree an der Westküste Südkoreas sollte ursprünglich bis zum 12. August dauern.

Der Weltverband rief die Regierung auf, die Pfadfinder bis zur Rückreise in ihre Heimatländer nach Kräften zu unterstützen. Wie eine Sprecherin von Südkoreas Präsidialamt mitteilte, wird darüber diskutiert, die Teilnehmer in die Region um die Hauptstadt Seoul zu bringen.

Weltverband forderte bereits vorzeitige Beendigung

Eine andauernde Hitzewelle in Südkorea hatte das Pfadfindertreffen in Saemangeum bereits seit dem Beginn am 1. August geplagt. Der Weltverband hatte sich deshalb schon Ende der vergangenen Woche für eine vorzeitige Beendigung ausgesprochen. Die meisten Landesverbände – darunter das Luxemburger Kontingent, das etwa 255 Pfadfinderinnen und Pfadfinder umfasst – entschieden jedoch zu bleiben. Tausende von Teilnehmern aus Großbritannien, den USA und Singapur verließen dagegen das Camp bereits zuvor.

Auch Luxemburger Behörden informiert

«Es ist klar, dass ein vorübergehendes Lager nicht ausreicht, um unsere Teilnehmer vor einem tropischen Sturm zu schützen, vor allem nicht am Meer», erklärt «Scouting in Luxembourg», das 255 Vertreter vor Ort hat. «Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Teilnehmer bleiben unsere oberste Priorität», fügte die Organisation hinzu und erklärte, dass «die Organisatoren und die koreanische Regierung die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen haben, das Camp vorzeitig zu beenden und die Teilnehmer an Orte in geschützten Gebieten zu evakuieren».

«Scouting in Luxembourg» fügt hinzu, dass sie «auch die luxemburgischen Behörden über die aktuelle Situation informiert haben, um eine effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten».

Nach Angaben des Wetteramts in Südkorea bewegt sich derzeit der starke Taifun nordwärts in Richtung der koreanischen Halbinsel und könnte dort am Donnerstag im Südosten auf Land treffen. Es wird mit heftigen Winden und starken Regenfällen gerechnet.

Camp findet auf schattenloser Insel statt

Das Camp, zu dem sich mehr als 43.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Ländern angemeldet hatten, findet auf einem dem Meer abgewonnenen Gebiet statt. Saemangeum bietet für die Teilnehmer, die in mehr als 20.000 Zelten untergebracht sind, keinen natürlichen Schatten. Das Weltpfadfindertreffen findet alle vier Jahre statt.