Weltraumfund: NASA findet auf Asteroiden Grundlage für Leben

Das Wasser wurde demnach in der Form von wasserhaltigen Tonmineralien gefunden, der Kohlenstoff in Form von Mineralien und organischen Molekülen. Die Nasa-Erkenntnisse bestärken die Theorie, wonach die Bausteine für das Leben auf der Erde aus dem All kamen.

Reise dauerte sieben Jahre

Die mit rund 250 Gramm Material beladene Kapsel der Raumsonde Osiris-Rex war am 24. September nach einer sieben Jahre langen Reise durchs All in der Wüste des US-Bundesstaates Utah gelandet. Die Kapsel wurde kurz darauf von der Nasa in einem luftdichten Raum im Johnson Space Center im US-Bundesstaat Texas geöffnet. Dabei wurden laut Nasa «schwarzer Staub und Geröll» gefunden. Nun machte die Raumfahrtbehörde Angaben zu einer ersten Auswertung der Probe.