Konzert in Luxemburg : Weltstar Sting sang vor ausverkaufter Rockhal

ESCH-BELVAL – Der britische Musiker Sting alias Gordon Sumner hat am Samstag in der Rockhal vor 6000 Zuschauern einen rockigen Auftritt hingelegt.

Der britische Megastar Sting war am Samstagabend für ein ausverkauftes Konzert in der Rockhal zu Gast. Der 65-jährige frühere Frontmann von The Police gab auf Belval eine Auswahl seiner großen Hits und den neuen Songs aus seinem aktuellen Album «57th & 9th Tour» zum Besten.

Die 6000 Zuschauer nahmen Sting an diesem Abend nicht übel, das er sich nur wenig redefreudig zeigte. Zu groß war die Freude, dass ein Rockstar seines Formats in Luxemburg auf der Bühne stand. Zu den Highlights des Auftritts zählte die sentimentale Ballade «I Hung My Head», aber auch das schwungvolle «Petrol Head» und das unvergessene «Englishman in New York». Natürlich durften auch die 80er-Gassenhauer «Message in the Bottle», «So lonely» und «Roxanne» nicht fehlen. Teil des Konzerts war auch eine Hommage an David Bowie. Sting überließ dafür seinem Sohn Joe Sumner die Bühne, der den 2016 verstorbenen Popstar mit einer Akustikversion von «Ashes to Ashes» würdigte.