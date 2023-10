Welttag der Organspende: Santé erinnert an den Spenderausweis

Am heutigen Dienstag ist Welttag der Organspende. Vergangenes Jahr standen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 105 Patienten aus Luxemburg auf der Liste derer, die auf eine Transplantation in einem Zentrum des Eurotransplant-Netzwerks warteten, dem das Großherzogtum angehört. 35 hatten das Glück, in ausländischen Zentren ein Spenderorgan transplantiert bekommen zu haben, darunter 14 Nieren-, sieben Leber-, je vier Herz- und Lungen- sowie zwei Pankreastransplantationen.