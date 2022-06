Japan : Weltweit beliebte Manga-Serie «One Piece» geht auf ihr Ende zu

Nach 25 Jahren und 490 Millionen verkauften Exemplaren geht die japanische Manga-Serie «One Piece» ihrem Ende entgegen. «Eine Pause für mich!», schrieb Autor Eiichiro Oda in einer handgeschriebenen Botschaft an seine Millionen Fans in aller Welt, die er am Dienstag auf Twitter veröffentlichte. Er wolle die Struktur des Mangas überarbeiten, um «das letzte Kapitel so schnell wie möglich zu beenden".