Paris : Weltweit größter Großmarkt steht in Flammen

Am Sonntag ist in Paris ein Feuer auf dem Großmarkt Marché International de Rungis ausgebrochen. Videos in den sozialen Medien zeigen eine riesige Rauchsäule. Das Feuer sei fast unter Kontrolle, so die Feuerwehr. Es gebe keine verletzten Personen. Die Brandursache ist noch unbekannt.