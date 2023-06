Trichomoniasis: Weltweit häufigste sexuell übertragene Krankheit erhöht wohl Krebsrisiko

Die «schönste Nebensache» der Welt kann Folgen haben. Neben Schwangerschaften können dies auch sexuell übertragbare Krankheiten sein. Zu den bekanntesten zählen Syphilis, Tripper und Chlamydien. Doch es gibt noch andere. Die weltweit häufigste ist Trichomoniasis. Anders als die anderen drei wird diese nicht durch Bakterien, sondern durch Parasiten der Art Trichomonas vaginalis übertragen. Dadurch können Entzündungen an den Geschlechtsorganen, dem Harnweg oder in der Prostata entstehen, die jedoch meist unbemerkt verlaufen (siehe Box).

Erhöhtes HPV- und Krebsrisiko bei Frauen

Forschende der Semmelweis-Universität in Budapest fanden Hinweise darauf, dass eine Infektion mit Trichomonas vaginalis das Risiko von Gebärmutterhalsläsionen und der Entstehung von Krebs bei sexuell aktiven Frauen erhöht. «Die Ergebnisse zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit einer HPV-Koinfektion bei T. vaginalis-infizierten Frauen 1,79-mal höher war als bei Frauen, die T. vaginalis-negativ waren», heißt es in der im «International Journal of Gynecology & Obstetrics» veröffentlichten Studie, in die die Daten von 473.000 Frauen von vier Kontinenten eingeflossen sind.