Indien: Weltweite Premiere – OP-Team entfernt Baby acht Föten

Obwohl es die Ärztinnen und Ärzte des Rani Children Hospital & Research Centre in Ranchi mit einem außergewöhnlichen Fall zu tun hatten, können sie einen Erfolg vermelden.

In der indischen Stadt Ramgarh Cantonment hatten es Ärztinnen und Ärzte mit einem ganz besonderen medizinischen Fall zu tun: mit einem erst 21 Tage alten Baby, dessen Bauch ungewöhnlich stark gewölbt war. Aufgrund der Schwellung gingen sie zunächst von einem Tumor aus. Doch ein CT-Scan offenbarte einen ganz anderen Grund: Die kleine Patientin trug acht Föten in ihrem Bauch.

Nach einem außergewöhnlichen Start ins Leben dürfte es für das Baby in Indien nun bedeutend ruhiger weitergehen: Seine Ärztinnen und Ärzten entfernten die acht Föten in einer rund anderthalbstündigen Operation (siehe Bild). Das Mädchen erhole sich gut und befinde sich in einem guten Zustand, wie unter anderem Indiatoday.com berichtet.