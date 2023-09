Weltweite Verknappung: Spritpreisentwicklung in Luxemburg derzeit unsicher

Auch an Luxemburgs Tankstellen steigen die Preise in die Höhe.

Der Preisauftrieb am Ölmarkt hält an, denn nach wie vor bestimmt das knappe Angebot die Marktlage. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland halten ihre Lieferungen knapp. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf, doch die Energienachfrage bleibt hoch. Vergangene Woche erreichte der Ölpreis ein neues Zehnmonatshoch. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent kletterte auf 92,40 Dollar, das ist der höchste Wert seit November 2022.

Diese Entwicklung zeigt sich auch an den Luxemburger Tankstellen. Mit einem Preis von 1,926 Euro pro Liter Super 98, 1,700 Euro für Super 95 und 1,739 Euro für Diesel nähern sich die Spritpreise einem Rekordniveau, so teuer waren sie nämlich zuletzt im November 2022. «Es lässt sich derzeit kaum abschätzen, wie stark sich diese globale Verknappung auf die Preise in Luxemburg auswirken wird», sagt Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär des Luxemburger Mineralölverbands (GEML). Russlands und Saudi-Arabiens Entscheidung würden zwar das globale Angebot unter Druck setzen, doch vor allem in Europa herrsche große Unsicherheit bezüglich der Nachfrage.