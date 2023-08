Österreich: Wen die Spinne beißt, droht eine Dauererektion

Österreich jagt eine Spinne. Eine Penny Markt-Filiale in Krems in Niederösterreich hat derzeit seine Tore wegen einer exotischen Spinne geschlossen. Der Filialleiter des Supermarkts entdeckte den Achtbeiner am frühen Dienstagmorgen beim Herrichten frischer Ware, als er einen Bananenkarton öffnete. Gegenüber der Feuerwehr beschrieb er die Spinne als rund zehn Zentimeter groß und schwarz-rot, weshalb die Vermutung naheliegt, dass es sich um eine Bananenspinne handelt. Da die Spinne bis jetzt noch nicht gefunden wurde, bleibt die Filiale geschlossen. Ein Biss der brasilianischen Wanderspinne, die auch als Bananenspinne bekannt ist, ist alles andere als harmlos und führt in einigen Fällen gar zum Tod. Das Tier zählt zu den drei giftigsten Spinnenarten der Welt. Als Nebenwirkung des Bisses, der kaum erträgliche und weit ausstrahlende brennende Schmerzen verursacht, haben die Bissopfer von vermehrter Urin- und Spermaabgabe sowie von Priapismus – einer lang anhaltenden schmerzhaften Erektion – berichtet.

Muskeln im Penis entspannen sich

Warum das Gift der Spinne eine Dauererektion auslösen kann, wurde 2007 von Wissenschaftlern untersucht: Verantwortlich für die erektile Wirkung des Spinnengifts ist das Peptid Tx2-6. Es regt die Produktion des Botenstoffes cGMP (zyklisches Guanosinmonophosphat) an. Dieser sorgt dafür, dass sich die Muskeln im Penis entspannen, was den Blutfluss während der Erektion erleichtert. Opfer der brasilianischen Wanderspinne berichteten immer wieder von extremen Erektionen.



In ihrem natürlichen Lebensraum jagen die Spinnen ihre Beute nachts auf dem Waldboden, anstatt Netze zu bauen. Die wandernde Natur der Spinnen bedeutet, dass sie sich oft in städtische Gebiete wagen und dunkle Verstecke in bewohnten Gegenden suchen.



Die Spinnentiere fressen in der Regel Insekten, andere Spinnen und manchmal auch größere Beute wie Nagetiere, Reptilien und Amphibien.