Ukrainische Gegenoffensive : «Wendepunkt ist eingetreten» – Kiew kündigt Rückeroberung von Cherson an

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bekräftigte in seiner Rede am Samstag die Gerüchte über eine erfolgreiche Gegenoffensive.

Sergiy Khlan, ein Berater des Verwaltungschefs der Region Cherson, gab am Sonntag ein Interview im ukrainischen Fernsehen. «Wir können sagen, dass auf dem Schlachtfeld ein Wendepunkt eingetreten ist. Wir sind von der Defensive zur Gegenoffensive übergegangen», so Khlan. «Wir können sagen, dass die Region Cherson bis September definitiv befreit sein wird und alle Pläne der Besatzer scheitern werden», fügte er hinzu, wie der « Guardian » berichtet.

Mit Hilfe von US-amerikanischen Himars-Mehrfachraketenwerfer haben die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Wochen Gebiete in der südlichen Region Cherson zurückerobert. Dies legt nahe, dass die Truppen der Ukraine einer lange versprochenen Gegenoffensive näher kommen.

Cherson ist seit dem 3. März besetzt

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bekräftigte in seiner Rede am Samstag die Gerüchte über eine erfolgreiche Gegenoffensive und erklärte, die ukrainischen Streitkräfte würden «Schritt für Schritt» in die Stadt vorrücken. Cherson wurde am 3. März von der russischen Armee besetzt und ist damit die erste größere ukrainische Stadt, die seit der Invasion am 24. Februar von russischen Truppen eingenommen wurde.