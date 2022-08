Wendler flippt wieder aus : «Schäme mich für Heimatland»

Mit diesem Shitstorm hätte Michael Wendler nach seinem fragwürdigen TV-Interview nicht gerechnet. So jammerte er, dass der Sender RTL ihn beschimpft und schlecht behandelt habe. Außerdem habe man seine Frau Laura Müller in «Sippenhaft» genommen. Laut Wendler wurde sie also quasi aus Prinzip mit beschimpft.

Heftige Vorwürfe

«Es ekelt mich an, wie schamlos die Mainstreammedien in die radikale rechte Nazi-Trickkiste greifen, um Menschen zu denunzieren, die gefährliche Wahrheiten aussprechen», schreibt der Wendler in gewohnter Manier. Nähere Details nennt er nicht. So ist weder klar, welche Medien noch welche Tricks er meint.