Adeline Norberg: Wendlers ältere Tochter meldet sich nach Baby-News

Michael Wendler (51) und seine Frau Laura Müller (22) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Rome Aston hat das Licht der Welt in den USA erblickt, wo das Paar seit 2021 lebt. Auf Instagram schrieb die Influencerin zu einem Bild mit dem Sänger: «Unser Baby ist da.» Sie fügte hinzu: «Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe.» Nach Fan-Glückwünschen und netten Worten von Promi-Freunden sucht man unter dem Beitrag vergebens, die Kommentarfunktion wurde eingeschränkt. Nur ein einziger Beitrag findet sich unter dem Foto.

Dieser stammt von Adeline Norberg, Michael Wendlers Tochter aus erster Ehe mit Claudia Norberg (52). Die 21-Jährige richtet liebevolle Zeilen an das Baby: «Willkommen, mein geliebter Bruder! Von nun an bis zum Ende unserer Tage werde ich immer hier sein, um dir zu helfen, dich zu führen und dich mit meinen besten Fähigkeiten zu beschützen.» Weiter wird die Halbschwester ernst und verspricht: «Ich werde versuchen, das Böse so weit wie möglich von dir fernzuhalten, damit du nur das Gute in dieser Welt siehst.»