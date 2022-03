Falsche Fakten : Wenig Lob und viel Häme für den Schweizer «Tatort»

Der elfte Schweizer «Tatort» wagte sich ans kontroverse Thema Sterbehilfe. Laut Presse- und Zuschauerstimmen hat er sich daran die Finger verbrannt.

Es gehört zum «Tatort» wie der Sendeplatz am Sonntagabend: Das Zerpflücken der Folge kurz nach deren Ausstrahlung. Zum einen durch die deutschen Medien, die den Schweizer Ableger «ihrer» Krimireihe stets speziell kritisch zu beäugen scheinen. Der «Spiegel» rollt das sensible Thema der Sterbehilfe auf , liefert Fakten dazu und lässt durchblicken, dass die neue «Tatort»-Episode «Freitod» sich dahingehend keine Blöße gab. Eigentlich.

Denn ein Haar findet das deutsche Blatt dann doch in der Suppe der Kommissare Flückiger (Stefan Gubser) und Ritschard (Delia Mayer): Die Mörderin, die sich am Ende der Folge mit dem im Wasserglas aufgelösten Medikament Pentobarbital umbringen will, hätte sofort merken müssen, dass sie nicht den tödlichen Cocktail, sondern unwissentlich bloß Wasser trinkt; denn Pentobarbital schmecke ziemlich bitter und sie als Krankenschwester hätte das sowieso wissen müssen.

«Quatschen bis zum Exitus»

In der eigentlichen Rezension attestiert der «Spiegel» dem «Freitod»-«Tatort» dann, dass er das Sterbehilfe-Thema zu Tode redet: «Quatschen bis zum Exitus funktioniert als Erzählstrategie nicht. Ein ‹Tatort› ist leider doch keine Talkshow.» Die «Frankfurter Allgemeine» bezeichnet die Episode als «statischen Debattenfilm», bei dem die Gefahr bestehe, sich «zu Tode zu langweilen». Der «Stern» goutiert die Thematik, fügt jedoch an: «Es kann durchaus sinnvoll sein, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Aber bitte nicht so. Und nicht am Sonntagabend.»