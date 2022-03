Luxemburg : Wenige Köche bleiben nach der Ausbildung im Land

LUXEMBURG – Im Hotel- und Gaststättengewerbe gibt es einige Berufe, die Schwierigkeiten haben, ihre Reihen zu erweitern. Dies gilt auch für den Beruf des Kochs.

Köche in Luxemburg sind offenbar schwer zu finden. Dies geht aus der Branchenstudie hervor, in der die Adem in Zusammenarbeit mit dem Horesca die Trends bei Berufen und Kompetenzen in Luxemburgs Gastrobranche mit mehr als 20.000 Beschäftigten untersucht hat. In einigen Berufen gibt es demnach einen deutlichen Mangel an Bewerbern. Dabei handelt es sich um Chef de Partie, Commis et Second de Cuisine, Koch, Chef de Rang, Commis de Restaurant.