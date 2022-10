Luxemburg: Weniger als fünf Prozent der Landfläche wird für Wohnzwecke genutzt

Seit 1999 wird jeden Tag ein halber Hektar Naturboden künstlich bebaut, die Hälfte davon versiegelt. Diese Zahlen stammen aus der ersten Veröffentlichung «Des cartes et des chiffres», in der die Bodennutzung in Luxemburg erklärt und beschrieben wird.

Baustellen machen 0,3 Prozent aus

Alles in allem ist der Boden eine eher knappe Ressource. In einem kleinen Land ist «eine rationale Nutzung des Bodens umso wichtiger», betont Claude Turmes (déi Gréng), Minister für Raumplanung. «Er muss mit äußerster Sorgfalt verwaltet werden», wird er am Freitag in einer Pressemitteilung zitiert. Die Analysen der Publikation werden bei der Vorbereitung des Leitprogramms für die Raumplanung 2023 verwendet.